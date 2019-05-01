Азербайджан продемонстрировал на оборонной выставке в Турции авиабомбу собственного производства

Авиабомба азербайджанского производства QFAB-250 LG впервые представлена на международной оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле, сообщает пресс-служба министерства оборонной промышленности Азербайджана.

«Инертная версия созданной на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана авиабомбы QFAB-250 LG вызвала большой интерес к себе на выставке IDEF-2019 в Стамбуле», - подчеркивается в сообщении.

Оснащенная системой лазерного наведения 250-килограммовая осколочно-фугасная авиабомба изготовлена в рамках совместного проекта НИИ Миноборонпрома Азербайджана и турецкой компании ASELSAN.

На данный момент изготовлено три экземпляра первого прототипа бомбы, готовых к прохождению испытаний. В дальнейшем планируется проведение боевых образцов авиабомбы.

Авиабомба QFAB-250 LG имеет длину 3,3 м, диаметр 0,24 м, массу 270 кг. В зависимости от высоты сброса, могут поражать цели в радиусе до 12 тыс. метров с максимальной погрешностью 10 метров.

QFAB-250 LG создана в соответствии с НАТОвскими стандартами.

Р.Бабаев