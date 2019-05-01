В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

Приговор к 50 неделям тюрьмы, вынесенный лондонским судом основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, несправедлив, заявили в среду в этой организации.
"Приговор Джулиану Ассанжу шокирует и демонстрирует стремление отомстить. У нас есть серьезные опасения по поводу того, будет ли справедливым рассмотрение в Великобритании вопроса о его экстрадиции ", - отмечается в сообщении, опубликованном в твиттере Wikileaks.
Ранее в среду сообщалось, что суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.
"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала Sky News слова судьи. Этот вердикт означает, что в суде не увидели смягчающих обстоятельств в случае с Дж.Ассанжем и постарались наказать его максимально строго.
Сам Дж.Ассанж спокойно воспринял приговор, отмечают СМИ.
Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.
В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.
2 мая Дж.Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадиции в США.
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