Вопрос размещения в Грузии военной базы США не обсуждается и не стоит в повестке дня - первый вице-спикер парламента республики

В грузинском парламенте заявляют, что возможность размещения военной базы США на территории Грузии не рассматривается и не стоит в повестке дня.
"Сотрудничество между оборонными ведомствами Грузии и США находится на очень высоком уровне. На сегодняшний день эти отношения лучше развиты, чем когда-либо прежде. Что же касается военных баз, то, насколько мне известно, никакого обсуждения или рассмотрения этой темы не ведется. Тема военных баз не стоит в повестке дня", - заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили журналистам в среду, комментируя интервью президента страны Саломе Зурабишвили "Голосу Америки".
В свою очередь вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил журналистам в среду, что мнение президента С.Зурабишвили, которая заявила, что не видит необходимости в размещении в Грузии военной базы США, "никак не противоречит основному направлению внешнего курса".
Ранее в среду грузинские СМИ процитировали высказывания С.Зурабишвили в интервью "Голосу Америки". В частности, на вопрос журналиста о возможности строительства в Грузии американской военной базы, грузинский президент заявила: "Не думаю, что это будет рекомендовано. Нет необходимости нам предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, что привлечет внимание не только со стороны России, но и стороны террористических движений, которые в нашем регионе очень активны".
"На основе существующих между нами отношений мы должны углублять и расширять сотрудничество и не делать шаги, которые могут спровоцировать реакцию других", - отметила С.Зурабишвили.
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