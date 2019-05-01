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Регион 01.05.2019 16:31

Вопрос размещения в Грузии военной базы США не обсуждается и не стоит в повестке дня - первый вице-спикер парламента республики

В грузинском парламенте заявляют, что возможность размещения военной базы США на территории Грузии не рассматривается и не стоит в повестке дня.

"Сотрудничество между оборонными ведомствами Грузии и США находится на очень высоком уровне. На сегодняшний день эти отношения лучше развиты, чем когда-либо прежде. Что же касается военных баз, то, насколько мне известно, никакого обсуждения или рассмотрения этой темы не ведется. Тема военных баз не стоит в повестке дня", - заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили журналистам в среду, комментируя интервью президента страны Саломе Зурабишвили "Голосу Америки".

В свою очередь вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил журналистам в среду, что мнение президента С.Зурабишвили, которая заявила, что не видит необходимости в размещении в Грузии военной базы США, "никак не противоречит основному направлению внешнего курса".

Ранее в среду грузинские СМИ процитировали высказывания С.Зурабишвили в интервью "Голосу Америки". В частности, на вопрос журналиста о возможности строительства в Грузии американской военной базы, грузинский президент заявила: "Не думаю, что это будет рекомендовано. Нет необходимости нам предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, что привлечет внимание не только со стороны России, но и стороны террористических движений, которые в нашем регионе очень активны".

"На основе существующих между нами отношений мы должны углублять и расширять сотрудничество и не делать шаги, которые могут спровоцировать реакцию других", - отметила С.Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, БАЗА, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]