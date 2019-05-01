Академик Зияд Самедзаде стал почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджанской Республики, академик Зияд Самедзаде принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 1 мая в отеле «Hyatt Regency Baku».
CEO Lunch открыл первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Затем выступил Председатель комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде. Он проинформировал участников встречи о совершенствовании законодательной базы в экономической сфере и работе над разрабатываемыми парламентской комиссией новыми законопроектами. Академик сказал о важности продолжения мер по развитию финансовой сферы, в том числе, банковской и страховой систем. Он также подчеркнул важность реформирования бюджетной системы, в частности, увеличения бюджетных расходов, которые в Азербайджане в разы ниже в сравнении с развитыми странами.Зияд Самедзаде выразил свое мнение к влиянию роста нефтяных цен на социально-экономическую жизнь в стране, рассказал о роли государства в реализации всех значимых социально-значимых проектов и событий в стране.
Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Парламентским комитетом. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба в налоговой и таможенной сферах, а также вопросы, связанные с улучшением инвестиционного и делового климата. Участники CEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.
На мероприятии Зияду Самедзаде вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.
В работе CEO Lunch в качестве почетного гостя также принял участие глава Спортивно-оздоровительного клуба МЧС Азербайджана Физули Мусаев.
Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy Internationa lMedia Group.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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