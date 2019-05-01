ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе.

Автомобильная дорога Агстафа-Йенигюн-Хатаи-Гачаг Керем- Пойлу-Хылхына соединяет 4 населенных пункта.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков