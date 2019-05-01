Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0263 GBR   2.2169 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.05.2019 17:04

Трамп: Обаме знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял

Президент США Дональд Трамп предъявил претензии своему предшественнику Барака Обаму за игнорирование проблемы вмешательства РФ в американские выборы.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре (2016 года - ИФ) был проинформирован ФБР - до ноябрьских выборов? Он ничего не предпринял, да и не собирался предпринимать", - написал он в Twitter в среду.

В апреле в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором указывается, что предвыборный штаб Д.Трампа не был в сговоре с РФ до выборов 2016 года. В то же время, спецпрокурор отметил, что собрал достаточно сведений, подтверждающий, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА, РОССИЯ


Похожие новости


Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня" в случае продолжения военной поддержки Мадуро Президент Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One Трамп сделал 10 тыс. ложных заявлений за два года - The Washington Post Трамп пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы начнут против него импичмент Трамп посетит Великобританию в начале июня Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]