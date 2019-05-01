В Нур-Султане и Алматы задержаны несколько десятков участников несанкционированных акций

Несанкционированные митинги завершились в столице Казахстана Нур-Султане и Алматы, самые активные участники были задержаны полицией, передали корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

В Нур-Султане протестная акция началась близ Конгресс-центра "Астана", затем участники проследовали по проспекту Республики, дошли до торгового дома "Есиль" и закончили свое шествие у Дворца "Жастар". Во время шествия люди скандировали "У нас есть выбор", "Мы за справедливые выборы", "От правды не убежишь", "Астана - не мой город", "Позор", "Нет строительству АЭС" и прочие лозунги.

К участникам выходили представители прокуратуры и полиции, которые предупреждали об административной и уголовной ответственности за проведение несанкционированного митинга и призывали людей разойтись. Отказавшихся покинуть место митинга участников задерживали.

По словам очевидцев, количество задержанных составляет несколько десятков человек.

В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана пообещали позже предоставить официальную информацию.

В настоящее время в столице на месте проведения митинга нет скопления людей, усилено патрулирование.

В Алматы на несанкционированную акцию протеста вышло несколько сотен человек. Ее участники также протестовали против строительства АЭС на территории республики, призывали к проведению "честных президентских выборов", за улучшение условий жизни многодетных и социально-уязвимых слоев населения и т.д.

Несанкционированная акция в Алматы проходила в парке имени Горького и, после неоднократного призыва представителя прокуратуры города покинуть несанкционированный митинг, завершилась задержанием самых активных ее участников.