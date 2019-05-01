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Дальнее зарубежье 01.05.2019 17:39

Помпео планирует обсудить проблему Венесуэлы с Лавровым - Болтон

Госсекретарь США Майк Помпео планирует в среду обсудить по телефону ситуацию венесуэльский кризис с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, завил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Насколько я знаю, Майк Помпео проведет обсуждение со своим российским коллегой", - сказал он в эфире CNN, говоря о ситуации в Венесуэле.

Затем Дж.Болтон уточнил, что такой разговор планируется на среду.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января - как попытку государственного переворота.

Во вторник, 30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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