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01.05.2019 17:21

Пресс-релиз

Вот уже несколько лет сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра шефствуют над мемориальными захоронениями участников Великой Отечественной войны на Ясамальском кладбище города Баку. На этом кладбище захоронены воины, умершие в бакинских госпиталях. В основном это участники кавказских сражений в 1942 году. Это была битва за Баку и азербайджанскую нефть.
4 мая в 10:30 часов мы будем проводить уборку на территории Ясамальского кладбища. Всех, кто пожелает к нам присоединиться, мы ждем в рабочей одежде и с соответствующим инвентарем.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]