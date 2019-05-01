Пресс-релиз

Вот уже несколько лет сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра шефствуют над мемориальными захоронениями участников Великой Отечественной войны на Ясамальском кладбище города Баку. На этом кладбище захоронены воины, умершие в бакинских госпиталях. В основном это участники кавказских сражений в 1942 году. Это была битва за Баку и азербайджанскую нефть.

4 мая в 10:30 часов мы будем проводить уборку на территории Ясамальского кладбища. Всех, кто пожелает к нам присоединиться, мы ждем в рабочей одежде и с соответствующим инвентарем.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



