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Внешняя политика 01.05.2019 17:27

Азербайджан и Уругвай подпишут Соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве

Баку и Монтевидеo готовят к подписанию ряд соглашений о сотрудничестве в экономической, торговой и гуманитарной сферах, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с главой МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа в Баку в среду.

«Затронув существующую между двумя странами договорно-правовую базу, Э.Мамедъяров, отметил, что в настоящее время на рассмотрении сторон находятся проекты соглашений по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях», - подчеркивается в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

При этом Э.Мамедъяров отметил, что в рамках нынешнего визита Р.Новоа в Баку Азербайджан и Уругвай подпишут межправительственное соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве.

Глава МИД Азербайджана также подчеркнул значимость расширения межпарламентских связей между двумя странами и выразил благодарность уругвайской стороне за принципиальную поддержку справедливой позиции официального Баку в деле урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Р.Новоа подчеркнул, что Азербайджан вошел в пятерку стран, поставивших в Уругвай в 2018 году наибольшие объемы нефти. Это, по его словам, свидетельствует «о крепких экономических связей между двумя странами».

Глава МИД Уругвая также выразил заинтересованность Монтевидео к сотрудничеству с Азербайджаном в сельскохозяйственной сфере и других областях.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам повестки дня.

Р.Бабаев

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Тэги: УРУГВАЙ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]