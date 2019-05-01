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Макроэкономика 01.05.2019 17:30

Азербайджану необходима новая стратегия экономразвития – Гасымлы

Выход экономики Азербайджана на новый этап развития создает необходимость подготовки новой стратегии экономического развития, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"В 2016-2017 годах экономика Азербайджана стабилизировалась, в 2018 году ее линия развития была восстановлена, а в 2019-2020гг экономика должна выйти на более высокие темпы роста. Этот период можно считать следующим этапом экономического развития, что создает необходимость в новой стратегии ", - заявил В. Гасымлы, слова которого приводятся в сообщении Центра.

В. Гасымлы отметил, что на новом этапе роль драйвера будет отводиться ненефтяной сфере, частному сектору и сектору торговли. Также, по его словам, с 2020 года необходим новый подход в фискальной политике.

"Основными драйверами экономики Азербайджана в пост-нефтяной период являются ненефтяная промышленность, аграрный сектор, а также сферы услуг и строительства. Необходимо обеспечить переход с секторального подхода на специализацию, основанную на продуктах", - отметил В. Гасымлы.

А. Мамедов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, РАЗВИТИЕ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]