Азербайджану необходима новая стратегия экономразвития – Гасымлы

Выход экономики Азербайджана на новый этап развития создает необходимость подготовки новой стратегии экономического развития, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"В 2016-2017 годах экономика Азербайджана стабилизировалась, в 2018 году ее линия развития была восстановлена, а в 2019-2020гг экономика должна выйти на более высокие темпы роста. Этот период можно считать следующим этапом экономического развития, что создает необходимость в новой стратегии ", - заявил В. Гасымлы, слова которого приводятся в сообщении Центра.

В. Гасымлы отметил, что на новом этапе роль драйвера будет отводиться ненефтяной сфере, частному сектору и сектору торговли. Также, по его словам, с 2020 года необходим новый подход в фискальной политике.

"Основными драйверами экономики Азербайджана в пост-нефтяной период являются ненефтяная промышленность, аграрный сектор, а также сферы услуг и строительства. Необходимо обеспечить переход с секторального подхода на специализацию, основанную на продуктах", - отметил В. Гасымлы.

А. Мамедов