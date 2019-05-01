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СНГ 01.05.2019 17:59

Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут в среду телефонный разговор, подтвердили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

Планируется телефонный разговор, сообщили в МИД РФ в ответ на просьбу подтвердить соответствующие слова советника президента США по нацбезопасности Дж.Болтона.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что госсекретарь Майк Помпео планирует в среду обсудить по телефону венесуэльский кризис с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, Майк Помпео проведет обсуждение со своим российским коллегой", - сказал Д.Болтон в эфире CNN, говоря о ситуации в Венесуэле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]