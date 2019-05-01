Разговор Лавров-Помпео запланирован на среду - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут в среду телефонный разговор, подтвердили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

Планируется телефонный разговор, сообщили в МИД РФ в ответ на просьбу подтвердить соответствующие слова советника президента США по нацбезопасности Дж.Болтона.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что госсекретарь Майк Помпео планирует в среду обсудить по телефону венесуэльский кризис с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, Майк Помпео проведет обсуждение со своим российским коллегой", - сказал Д.Болтон в эфире CNN, говоря о ситуации в Венесуэле.