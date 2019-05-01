Болтон сомневается в прочности позиций Мадуро в Венесуэле

Вся система власти в Венесуэле вполне может обрушиться, если нанести по ней один единственный удар, утверждает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"С авторитарными режимами бывает так, что они на вид напоминают мощное здание. Но достаточно один раз как следует стукнуть в дверь, чтобы вся прогнившая постройка обрушилась", - сказал Д.Болтон в эфире CNN в среду.
Во вторник в Венесуэле прошли масштабные акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. Новые акции запланированы на 1 мая.
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