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01.05.2019 18:02

Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций

Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал менеджер банка по документарным операциям Фуад Рустамов.

Фуад Рустамов рассказал об особенностях и принципах работы по документарным операциям: "Для удобного проведения международных торговых операций и уменьшения возникающих рисков, в международной практике широко используются такие инструменты, как банковские гарантии и аккредитивы. AccessBank также предлагает своим клиентам различные виды банковских гарантий и аккредитивы. В этом процессе банк использует как свои возможности, так и пользуется поддержкой ведущих мировых финансовых институтов Мы даём всестороннюю консультацию в области выбора наиболее подходящего инструмента, максимально соответствующего потребностям клиента".

Специалист на практике пояснил студентам инструменты, используемые в финансирование международной торговли.


В завершении презентации гость поделился со студентами своим опытом и дал им советы.


Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а и специалисты различных экономических сфер делятся со студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]