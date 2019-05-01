ВВС Азербайджана провели командно-штабные учения

Командно-штабные учения проведены на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, сообщает министерство обороны.
«В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника»,- отмечается в сообщении.
Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год.
Б.Рустамбеков
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