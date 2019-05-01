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Оборона 01.05.2019 18:15

ВВС Азербайджана провели командно-штабные учения

Командно-штабные учения проведены на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника»,- отмечается в сообщении.

Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]