ВВС Азербайджана провели командно-штабные учения

Командно-штабные учения проведены на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника»,- отмечается в сообщении.

Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год.

Б.Рустамбеков