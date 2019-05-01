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Дальнее зарубежье 01.05.2019 18:50

РФ не оставляет попыток вмешаться в американские выборы - глава сенатского комитета США

Россия продолжает попытки повлиять на электоральный процесс в США, заявил в среду глава комитета американского сената по юридическим делам Синдси Грэм.

"Россия сделала это. И продолжает делать", - сказал он на слушаниях в сенате, посвященным докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках РФ повлиять на выборы 2016 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]