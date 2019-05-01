РФ не оставляет попыток вмешаться в американские выборы - глава сенатского комитета США

Россия продолжает попытки повлиять на электоральный процесс в США, заявил в среду глава комитета американского сената по юридическим делам Синдси Грэм.

"Россия сделала это. И продолжает делать", - сказал он на слушаниях в сенате, посвященным докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках РФ повлиять на выборы 2016 года.