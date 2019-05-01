Более 150 тысяч человек вышли на первомайские демонстрации во Франции

Около 151 тыс. человек принимают участие в среду в первомайских демонстрациях во Франции, сообщает МВД страны.
Согласно данным властей, 16 тыс. из них собрались в Париже, где, как сообщалось, произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими.
Не менее 200 человек были задержаны в ходе беспорядков во французской столице.
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