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СНГ 01.05.2019 20:10

Путин подписал закон, обязывающий чиновников, получающих в наследство зарубежные активы, продать их за полгода

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит для чиновников, получивших в наследство иностранные финансовые активы, шестимесячный срок для прекращения владения такими активами.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству (ФЗ N79) ряд чиновников не могут иметь за рубежом банковские счета и владеть акциями. Закон вводит отсрочку на шесть месяцев, если иностранные финансовые инструменты (банковские счета, акции) были получены чиновниками в наследство. Такой же срок вводится, если чиновник унаследовал статус учредителя или бенефециара учрежденного за границей наследственного фонда или траста.

"Есть ситуации на практике, когда человек, относящийся к такой категории лиц, получает наследство или ему доверительное управление переходит на финансовые инструменты. То есть он фактически сразу становится нарушителем 79-го федерального закона, поэтому предлагается данным законопроектом установить срок 6 месяцев, чтобы в случае такого наследства он, этот человек, смог привести свои дела в порядок и дальше исполнять тот запрет, который на него наложен", - пояснил ранее один из авторов законопроекта Антон Гетта ("Единая Россия").

Закон принят Госдумой 18 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Тэги: РОССИЯ, ЧИНОВНИКИ, НАСЛЕДСТВО, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]