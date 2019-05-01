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Дальнее зарубежье 01.05.2019 20:30

Продолжение агрессивных шагов США в отношении Венесуэлы чревато тяжелыми последствиями, заявил Лавров в разговоре с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео назвал вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и угрозы в адрес руководства страны - грубейшим нарушением международного права, сообщил МИД РФ.

"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями. Только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны, к которому давно призывает ее правительство. Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД РФ отметили, что в центре разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]