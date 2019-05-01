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Спорт 01.05.2019 20:31

Вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт

Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю. Сейчас он находится в клубном госпитале и чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.

38-летний вратарь выступает за "Порту" с 2015 года. За это время он стал чемпионом Португалии сезона-2017/18 и выиграл Суперкубок Португалии в 2018 году.

И.Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого выступал с 1998 по 2015 годы. Здесь он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным - Суперкубка Испании; три раза он выиграл Лигу чемпионов УЕФА, два раза - Суперкубок УЕФА, по разу - Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании, цвета которой защищал с 2000 по 2016 год, он становился чемпионом мира (2010 год) и дважды чемпионом Европы (2008 и 2012 годы).

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ФУТБОЛИСТ, ИНФАРКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]