Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю. Сейчас он находится в клубном госпитале и чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.
38-летний вратарь выступает за "Порту" с 2015 года. За это время он стал чемпионом Португалии сезона-2017/18 и выиграл Суперкубок Португалии в 2018 году.
И.Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого выступал с 1998 по 2015 годы. Здесь он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным - Суперкубка Испании; три раза он выиграл Лигу чемпионов УЕФА, два раза - Суперкубок УЕФА, по разу - Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании, цвета которой защищал с 2000 по 2016 год, он становился чемпионом мира (2010 год) и дважды чемпионом Европы (2008 и 2012 годы).
Силы безопасности Венесуэлы применили слезоточивый газ против демонстрантов
ВВС Азербайджана провели командно-штабные учения
Азербайджан и Уругвай подпишут Соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве
Азербайджану необходима новая стратегия экономразвития – Гасымлы
Активы MIDA на начало 2019г превышают 214 млн манатов, чистая прибыль в 2018г превысила 2,2 млн
Китайская DO-Fluoride Chemicals Co Ltd поставит Azeraluminium синтетический криолит на около $850 тыс.
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Соратники Мадуро больше не выходят на связь c оппозицией по вопросу о смене власти - спецпосланник США
Путин подписал закон об устойчивом Рунете - портал правовой информации
Продолжение агрессивных шагов США в отношении Венесуэлы чревато тяжелыми последствиями, заявил Лавров в разговоре с Помпео
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР