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Дальнее зарубежье 02.05.2019 12:34

Около 100 человек были задержаны в ходе акции 1 мая в Берлине - полиция

Около сотни задержанных и 30 раненых - таков предварительный итог первомайской акции протеста в берлинском районе Фридрихсхайн, сообщила "Интерфаксу" в четверг сотрудница пресс-службы полиции.

"Около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших - это предварительные результаты", - сказала собеседница агентства.

Как ожидается, итоговый протокол будет готов несколько позже.

Об акции было известно заранее, но ее не регистрировали в полиции, тем не менее, накануне на улицах в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц было множество сотрудников полиции в экипировке, а также машин "скорой помощи". Тысячи сторонников "левых" после митинга и концерта на площади двинулись шествием по заранее ими запланированному маршруту, шествие сопровождалось криками "Нет капиталистам", люди в сопровождении полиции прошли несколько километров, проезжую часть для этого перекрыли.

В целом шествие проходило относительно спокойно, если не считать разноцветных

файеров, которые жгли демонстранты, и петард. Полиция на петарды и файеры не реагировала.

Ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли - полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", как сообщает корреспондента "Интерфакса", вели себя мирно. В одном месте на улице, где проходило шествие, был припаркован микроавтобус, на крыше которого сидели пять или шесть участников акции, они курили сигареты и стряхивали пепел вниз на черные каски стражей правопорядка.

Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки - радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.

Как сообщил ранее журналистам представитель берлинского сената Андреас Гайзель, стратегия полиции на акции предполагала "коммуникацию со всеми, кто к ней готов", а также "быстрые и последовательные действия в отношении агрессоров". В общей сложности в городе в этот день дежурило более 5 тысяч сотрудников полиции.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ПЕРВОМАЙ, ЗАДЕРЖАНННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]