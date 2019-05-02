Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.05.2019 12:41

Трамп не поддерживает вариант с военной операцией против Венесуэлы - газета

Президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию против Венесуэлы, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам нынешних и бывших советников (Д.Трампа - ИФ), Трамп продемонстрировал мало желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", - отмечает издание.

"Президент неоднократно говорил другим, что Болтон хочет втянуть его в войны", - указывает при этом Washington Post.

В то же время, утверждает газета, позиция Дж.Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами. В частности, конфликт вокруг Венесуэлы возник между сотрудниками Дж.Болтона и заместителем председателя объединенного комитета начальника штабов США Полом Сельвой.

Однако Дж.Болтон ранее выражал удовлетворение главой Южного командования США адмиралом Крейгом Феллером, который, по словам советника, готовит подчиненные ему войска к отражению угрозы со стороны Венесуэлы. Но, как отмечает Washington Post, сам К.Феллер, отвечая на вопрос о возможной роли войск США в свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпочел сделать упор на дипломатическом подходе к урегулированию кризиса в Венесуэле.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox news, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Во вторник, 30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла-Карлота", на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Во вторник и в среду в Венесуэле проходили акции протеста и демонстрации сторонников как оппозиции, так правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ОПЕРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Мадуро заверил сторонников, что не собирался покидать Венесуэлу во время беспорядков Болтон сомневается в прочности позиций Мадуро в Венесуэле США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется - Помпео США могут снять санкции с чиновников и военных Венесуэлы, поддерживающих демократию в стране - Болтон США внимательно следят за ситуацией в Венесуэле - Белый дом Болтон призывает ВС Венесуэлы поддержать оппозицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]