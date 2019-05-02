Азербайджан планирует на 2019г контейнерные транзитные грузоперевозки из Китая 900 тыс. тонн

Азербайджан в 2019 году осуществит транзитную перевозку из Китая 43,4 тыс. контейнеров, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В этом году Азербайджан осуществит транзитную перевозку контейнеров из Китая в объеме 43,4 тыс. единиц, что составляет 900 тыс. тонн груза. Но мы бы хотели роста транзитных перевозок и продолжим работу в этом направлении» - сказал Ш.Мустафаев в эфире телеканала AzTV.

По его словам, торговый флот Азербайджана является самым крупным на Каспии и насчитывает 260 судов. Кроме этого, новый Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) способен переваливать до 15 млн тонн грузов в год и 100 тыс. контейнеров. «В июне-июле текущего года мы направим наших представителей в Китай с целью поощрения китайских провинций транспортировать контейнеры через территорию Азербайджана»,- сказал министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан готов к увеличению грузопотока через БММТП. «В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации по расширению торгового порта»,- сказал министр.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан превратился в международный транспортный хаб.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая 2018 года принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.

Строительство БММТП велось в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.

По завершению первого этапа строительных работ его мощность составит 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Б.Рустамбеков