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Оборона 02.05.2019 12:50

Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заинтересован в приобретении боеприпасов и средств для ведения ближнего боя производства Азербайджана, сообщается на официальном сайте концерна.

«В рамках проходящей в Стамбуле международной выставки IDEF-2019 состоялась встреча генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым, на которой обсуждались вопросы участия концерта в азербайджанской боеприпасной программе», - отмечается в сообщении.

В частности, стороны обсудили вопросы организации производства отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии, что обусловлено имеющимися к «Укроборонпрома» необходимыми производственными технологиями и промышленными мощностями.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонных предприятий в части взаимного трансфера технологий. Укроборонпром проявил интерес к приобретению у Азербайджана боеприпасов и средств для ведения ближнего боя», - сообщает пресс-служба Госконцерна.

Р.Бабаев

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Тэги: УКРАИНА, ОБОРОНПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]