Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заинтересован в приобретении боеприпасов и средств для ведения ближнего боя производства Азербайджана, сообщается на официальном сайте концерна.

«В рамках проходящей в Стамбуле международной выставки IDEF-2019 состоялась встреча генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым, на которой обсуждались вопросы участия концерта в азербайджанской боеприпасной программе», - отмечается в сообщении.

В частности, стороны обсудили вопросы организации производства отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии, что обусловлено имеющимися к «Укроборонпрома» необходимыми производственными технологиями и промышленными мощностями.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонных предприятий в части взаимного трансфера технологий. Укроборонпром проявил интерес к приобретению у Азербайджана боеприпасов и средств для ведения ближнего боя», - сообщает пресс-служба Госконцерна.

Р.Бабаев