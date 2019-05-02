Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заинтересован в приобретении боеприпасов и средств для ведения ближнего боя производства Азербайджана, сообщается на официальном сайте концерна.
«В рамках проходящей в Стамбуле международной выставки IDEF-2019 состоялась встреча генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым, на которой обсуждались вопросы участия концерта в азербайджанской боеприпасной программе», - отмечается в сообщении.
В частности, стороны обсудили вопросы организации производства отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии, что обусловлено имеющимися к «Укроборонпрома» необходимыми производственными технологиями и промышленными мощностями.
«Стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонных предприятий в части взаимного трансфера технологий. Укроборонпром проявил интерес к приобретению у Азербайджана боеприпасов и средств для ведения ближнего боя», - сообщает пресс-служба Госконцерна.
Р.Бабаев
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