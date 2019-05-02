Грузия в отсутствие ВМС намерена укреплять береговую охрану

Грузия планирует развивать Службу береговой охраны, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.
"Защита границы является очень дорогим удовольствием, тем более в условиях нашей слабой экономики, но мы успешно справляемся с этой задачей с помощью эффективной помощи наших стратегических партнеров", - сказал министр в четверг, выступая в парламенте.
При этом он отметил, что в текущем и будущем годах в компонентах защиты границы основные акценты будут сделаны в направлении укрепления Службы береговой охраны.
"Это решение имеет простое объяснение - все большее значение приобретает сотрудничество Грузии с НАТО в обеспечении безопасности Черного моря. Так как у Грузии нет военно-морских сил, Служба береговой охраны является структурой, которая сотрудничает с НАТО в сфере безопасности Черного моря", - отметил Г.Гахария.
Пограничная полиция в последние годы входит в систему МВД.
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