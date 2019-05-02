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Регион 02.05.2019 13:16

Грузия в отсутствие ВМС намерена укреплять береговую охрану

Грузия планирует развивать Службу береговой охраны, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария.

"Защита границы является очень дорогим удовольствием, тем более в условиях нашей слабой экономики, но мы успешно справляемся с этой задачей с помощью эффективной помощи наших стратегических партнеров", - сказал министр в четверг, выступая в парламенте.

При этом он отметил, что в текущем и будущем годах в компонентах защиты границы основные акценты будут сделаны в направлении укрепления Службы береговой охраны.

"Это решение имеет простое объяснение - все большее значение приобретает сотрудничество Грузии с НАТО в обеспечении безопасности Черного моря. Так как у Грузии нет военно-морских сил, Служба береговой охраны является структурой, которая сотрудничает с НАТО в сфере безопасности Черного моря", - отметил Г.Гахария.

Пограничная полиция в последние годы входит в систему МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕРЕГ, ОХРАНА, УКРЕПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]