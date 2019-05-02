"Северный поток-2" позволит РФ усилить влияние на Европу, утверждает министр энергетики США

Проект газопровода "Северный поток-2" приведет к усилению энергетической зависимости европейских стран от России и к росту влияния Москвы в Европе, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на министра энергетики США Рика Перри.

"Этот (проект - ИФ) сделает Европу еще более зависимой от российского газа, и позволит Москве оказывать давление на Европу, заявил Перри в четверг в Брюсселе", - отмечает агентство.

Член Европейской комиссии, ответственный за вопросы бюджета, Гюнтер Эттингер ранее заявил, что в Еврокомиссии перед стартом работы газопровода "Северный поток-2" будут новые дебаты, однако он уверен, что остановить проект уже не удастся.

"Строительство "Северного потока-2" идет полным ходом. Речь не может идти о том, чтобы остановить проект", - сказал он в интервью газетам немецкой медиагруппы "Функе".