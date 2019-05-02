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ТЭК 02.05.2019 13:26

Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС - министр энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри, защищая поставки американского СПГ в ЕС, заявил, что снабжение российским газом не является надежным и угрожает безопасности союза.

"Я полагаю, что если вы спросите у наших украинских друзей, у них, возможно, будет интересный ответ для вас. Они скажут вам, что доступность и надежность поставок российского газа не гарантирована", - заявил американский министр в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о том, почему Европа должна покупать более дорогой СПГ из США вместе российского газа.

Кроме того, по словам Р.Перри, снабжение американским газом содействует "суверенной и свободной Европе".

"Это главное для Соединенных Штатов. Нет лучшего способа гарантировать эту свободу и этот суверенитет, чем энергетическая безопасность. Американский СПГ - это не просто другой источник энергии для Европы, но повышенные безопасность и региональная автономия, экономическое процветание", - сказал министр энергетики США.

"Такая торговля СПГ будет способствовать усилению коллективной устойчивости наших партнеров по НАТО", - добавил Р.Перри.

В Брюсселе в четверг проходит форум ЕС-США высокого уровня по энергетике, посвященный рынку СПГ и экспорту сжиженного газа из Соединенных Штатов.

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Тэги: США, ГАЗ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]