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СНГ 02.05.2019 13:42

Арестован глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключён под стражу, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня по ходатайству следственного отдела МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом города Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала И. Волк.

30 апреля сотрудники полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество в особо крупном размере), в аэропорту "Уйташ-Махачкала" задержали О.Хасбулатова.

"Уголовное дело возбуждено 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан", - сказала И.Волк.

По её словам, с 2013 по 2018 год задержанный являлся руководителем государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан".

"По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость. Денежные средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению", - заявила И. Волк.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]