Арестован глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключён под стражу, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня по ходатайству следственного отдела МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом города Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала И. Волк.
30 апреля сотрудники полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество в особо крупном размере), в аэропорту "Уйташ-Махачкала" задержали О.Хасбулатова.
"Уголовное дело возбуждено 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан", - сказала И.Волк.
По её словам, с 2013 по 2018 год задержанный являлся руководителем государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан".
"По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость. Денежные средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению", - заявила И. Волк.
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