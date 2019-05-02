АМОК возобновила добычу нефти с платформы на АЧГ после профилактики

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК–оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли) возобновила добычу нефти с платформы на центральной части месторождения Азери после профилактических работ, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь компании Тамам Баятлы.

«Добыча с платформы «Центральный Азери» была остановлена с 15 апреля для проведения профилактических работ и возобновилась с 30 апреля. Объем добычи с платформы будет постепенно увеличиваться с целью достижения показателей до ее остановки на профилактику", - сказала Т.Баятлы.

По ее словам, в период остановки платформы на ней были проведены профилактические, инспекционные и проектные работы. В частности, проведена модернизация системы розжига факела.

«В период проведения профилактических работ добыча нефти с остальных платформ на блоке АЧГ, а также с двух платформ на месторождении Шах-Дениз, экспорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку–Супса и поставки газа по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали продолжались в нормальном режиме. В соответствии с графиком осуществлялась и деятельность на терминале в Сангачале, погрузка и отправка танкеров с терминалов в Джейхане и Супсе», - отметила Т.Баятлы.

Как сообщалось, проведение профилактических работ на платформе "Центральный Азери» являлось частью годовой программы работ по проекту разработки блока «АЧГ». Осенью текущего года, ориентировочно 15 октября, АМОК планирует остановить добычу нефти с платформы "Западный Чираг" для проведения на платформе профилактических работ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году.

Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Добыча нефти на блоке месторождений АЧГ в 2018 году составила 213 млн баррелей (29 млн тонн), среднесуточная добыча нефти в 2018 году составила 584 тыс. баррелей.

С платформы Чираг в 2018 году добывалось в среднем 46 тыс. бар/сут нефти (51 тыс. баррелей в 2017г - ИФ-Аз), «Центральный Азери» - 154 тыс. бар/сут (137 тыс. бар/сут), «Западный Азери» - 126 тыс. бар/сут (124 тыс. бар/сут), «Восточный Азери» - 97 тыс. бар/сут (82 тыс. баррелей), «Глубоководный Гюнешли» - 105 тыс. бар/сут (117 тыс. бар/сут), «Западный Чираг» - 57 тыс. бар/сутки (77 тыс. баррелей в сутки).

Н.Аббасова