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АПК 02.05.2019 13:59

Китайские компании вложат $300 млн в проекты в сфере АПК Азербайджана

Баку и Пекин могут создать в Азербайджане азербайджано-китайскую промышленную зону, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Мы приступили к переговорам с одной из китайских компаний, которая планирует наряду с производством сельхозпродукции в Азербайджане и ее переработкой организовать экспорт в Китай. Это очень интересное предложение, и мы ожидаем визит представителей китайской компании. Возможно, в будущем будет создана азербайджано-китайская промышленная зона», - сказал Ш.Мустафаев в эфире телеканала AzTV.

Ш.Мустафаев также отметил, что в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» были подписаны соглашения между азербайджанскими и китайскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК (соглашение по строительству тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, соглашение по созданию агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах - ИФ).

«Поэтапные инвестиции китайских компаний в эти проекты оцениваются в $300 млн», - добавил министр.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]