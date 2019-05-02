Китайские компании вложат $300 млн в проекты в сфере АПК Азербайджана

Баку и Пекин могут создать в Азербайджане азербайджано-китайскую промышленную зону, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Мы приступили к переговорам с одной из китайских компаний, которая планирует наряду с производством сельхозпродукции в Азербайджане и ее переработкой организовать экспорт в Китай. Это очень интересное предложение, и мы ожидаем визит представителей китайской компании. Возможно, в будущем будет создана азербайджано-китайская промышленная зона», - сказал Ш.Мустафаев в эфире телеканала AzTV.
Ш.Мустафаев также отметил, что в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» были подписаны соглашения между азербайджанскими и китайскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК (соглашение по строительству тепличного комплекса площадью 300 га в Кюрдямирском районе Азербайджана, соглашение по созданию агрологистических промышленных парков в Губинском, Гейчайском и Хачмазском районах - ИФ).
«Поэтапные инвестиции китайских компаний в эти проекты оцениваются в $300 млн», - добавил министр.
Б.Рустамбеков
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