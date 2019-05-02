Лукашенко призывает провести парламентские выборы в Белоруссии красиво и честно

Организовать и провести предстоящую в Белоруссии кампанию по выборам депутатов Палаты представителей нужно достойно, красиво и честно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой в четверг.
"От предвыборной кампании далеко не уходите - вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс", - сказал А.Лукашенко.
Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Президент в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные парламентские выборы, обозначив возможную дату в районе 7 ноября 2019 года.
Позднее глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина сообщила, что планирует предложить главе государства провести парламентские выборы 17 ноября текущего года.
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