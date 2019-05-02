Инвестиции в создание азиатско-европейского телекоммуникационного коридора составят $140 млн – глава Минэкономики Азербайджана

Инвестиции в создание азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB» оцениваются в $140 млн, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине было подписано соглашение по созданию азиатско-европейского телекоммуникационного коридора в рамках программы «Azerbaijan Digital HUB». Соглашение подписали ООО AzerTelecom, китайские «Huawei» и «China telecom». Сумма контракта составляет $140 млн» , - сказал Ш.Мустафаев в эфире телеканала AzTV.

AzerTelecom является дочерней структурой компании «Bakcell» (первый мобильный оператор и провайдер скоростного мобильного интернета в Азербайджане). "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.

В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу «Azerbaijan Digital HUB». Цель программы – превратить Азербайджан в Цифровой центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. С реализацией программы Азербайджан станет телекоммуникационным коридором проекта «Один пояс, один путь».

Б.Рустамбеков