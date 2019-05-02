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Финансы 02.05.2019 14:29

Рост экономики Гонконга в I квартале замедлился до минимума за почти 10 лет

Рост экономики Гонконга замедлился в первом квартале 2019 года до минимума почти за 10 лет на фоне ослабления экспорта и инвестиций, свидетельствуют опубликованные в четверг предварительные официальные данные.

Валовой региональный продукт (ВРП) Гонконга увеличился в январе-марте на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года - минимальными темпами и октября-декабря 2009 года.

Вместе с тем ВРП вырос в первом квартале на 1,2% относительно октября-декабря с поправкой на сезонные колебания.

Темпы роста за четвертый квартал 2018 года пересмотрены с понижением с 1,3% до 1,2% в годовом выражении.

Экономисты считают, что худший период остался позади, и уже в ближайшее время рост экономики Гонконга ускорится вслед за восстановлением экспорта и потреблением в частном секторе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГОНКОНГ, ВРП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]