Рост экономики Гонконга в I квартале замедлился до минимума за почти 10 лет

Рост экономики Гонконга замедлился в первом квартале 2019 года до минимума почти за 10 лет на фоне ослабления экспорта и инвестиций, свидетельствуют опубликованные в четверг предварительные официальные данные.

Валовой региональный продукт (ВРП) Гонконга увеличился в январе-марте на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года - минимальными темпами и октября-декабря 2009 года.

Вместе с тем ВРП вырос в первом квартале на 1,2% относительно октября-декабря с поправкой на сезонные колебания.

Темпы роста за четвертый квартал 2018 года пересмотрены с понижением с 1,3% до 1,2% в годовом выражении.

Экономисты считают, что худший период остался позади, и уже в ближайшее время рост экономики Гонконга ускорится вслед за восстановлением экспорта и потреблением в частном секторе.