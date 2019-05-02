Министр энергетики США объяснил санкции против Ирана и Кубы защитой прав человека

Министр энергетики США Рик Перри считает возобновление американских санкций против Ирана и Кубы защитой прав человека и борьбой против терроризма.

"Я думаю, что мы все в международном сообществе, в составе которого работаем, хотим, чтобы наши соседи относились к людям с уважением, уважали правовое государство и не были причастны к терроризму", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "ни одна страна Европы не поддерживает Иран". Он сказал, что причастность Ирана к террористической деятельности и "поддержка Кубой венесуэльского правительства против граждан Венесуэлы" - это трагедия. "И я надеюсь, что вся Европа на стороне американцев и тех, кто за свободу повсюду в мире", - заявил Р.Перри.

Он отвечал на вопрос, почему ЕС должен покупать американский газ, тогда как США возобновляют свои экстерриториальные санкции против Ирана и Кубы, наносящие ущерб европейским предприятиям.

Если Иран и Венесуэла хотят быть часть международного сообщества, продолжил министр, они должны изменить свое обращение с людьми и прекратить причастность к терроризму.

"Это ясный, мощный сигнал. И я надеюсь, что мы разделяем, во всяком случае с нашими союзниками по НАТО, но также и повсюду в мире, такой подход", - объяснил американский министр, участвующий в проходящем в бельгийской столице форуме ЕС-США высокого уровня по энергетике, посвященном рынку СПГ и экспорту сжиженного газа из Соединенных Штатов.

В свою очередь член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете, отвечая на тот же вопрос, заявил, что ЕС тоже стоит на защите прав человека, но не разделяет с США позицию по санкциям в отношении Ирана.

Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "важнейшим элементом архитектуры нераспространения, который был одобрен Советом Безопасности ООН".

"Европейский союз будет продолжать действовать в рамках СВПД, пока Иран будет полностью выполнять свои обязательства, относящиеся к его ядерной инфраструктуре", - сказал М.Ариас Каньете.

Ранее в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини распространила заявление, в котором выражено глубокое сожаление Евросоюза в связи с полной активизацией США закона "О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года, известного как закон Хелмса-Бертона или Libertad Act.

Закон расширил эмбарго в отношении иностранных компаний, торгующих с Кубой, и применил к ним санкции за "незаконный оборот", как считают в США, имущества, ранее принадлежавшего американским гражданам, но конфискованного Кубой после революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые с тех пор стали гражданами США.

По мнению Ф.Могерини, это "вызовет ненужные трения и подорвет доверие и предсказуемость в трансатлантическом партнерстве".