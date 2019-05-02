Цены на нефть усилили падение, Brent подешевела до $71,53 за баррель

Цены на нефть падают в четверг: данные о росте запасов и производства нефти в США, опубликованные накануне, ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 составляет $71,53 за баррель, что на $0,65 (0,9%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,12 (0,17%) - до $72,18 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,72 (1,13%) - до $62,88 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт снизился в цене на $0,31 (0,49%) - до $63,6 за баррель.
Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.
"Когда резервы нефти в Штатах находятся на максимумах с 2017 года, а объемы добычи ставят новые рекорды, для рынка должны загораться красные предупредительные огни", - говорит аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
В то же время, по словам эксперта, спад на нефтяном рынке, вероятно, будет краткосрочным, поскольку фокус внимания трейдеров быстро вернется к геополитическим факторам, которые могут ограничить предложение нефти.
Добыча нефти в Венесуэле может упасть до нулевого уровня к концу года, поскольку США усиливают давление на режим президента Николаса Мадуро, отмечают эксперты RBC Capital Markets.
В четверг истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. По оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки, поскольку Китай снизил объемы закупок, пишет The Wall Street Journal.
Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей
Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога
Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана
В Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Баку лидирует у российских туристов на майские праздники - ТурСтат
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Пожар в иркутском ТРЦ "Сильвермолл", вероятно, произошел в результате поджога - МЧС
Эстония ужесточает правила обращения криптовалют
Глава МВД Эстонии обвинил президента в излишней эмоциональности
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР