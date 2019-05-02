Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.05.2019 15:05

Следующие слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США пройдут 30 мая

Британский суд в четверг принял решение назначить на 30 мая следующие слушания по делу о возможной экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают местные СМИ.

При этом дальнейшие, более подробные слушания запланированы на 12 июня.

Сам Дж.Ассанж не присутствовал в Вестминстерском магистратском суде, однако с ним, находящимся в тюрьме, была установлена видеосвязь.

На вопрос судьи, согласен ли Дж.Ассанж на экстрадицию, основатель Wikileaks ответил отказом.

"Я не желаю смириться с экстрадицией за то, что занимался журналистикой, завоевавшей много, много наград и защитившей множество людей", - заявил Дж.Ассанж.

Накануне британский суд приговорил Дж.Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

Однако в Вестминстерском магистратском суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона: не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

В США Дж.Ассанж обвиняется в разглашении секретной информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, СУД, СРОКИ


Похожие новости


Мэй об аресте Ассанже: в Британии никто не выше закона Лондонская полиция арестовала Ассанжа Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении вестминстерского судьи по делу о его аресте В лондонском суде назначили на вторник слушания об отмене ордера на арест Ассанжа Ассанж намерен обратиться в британский суд с просьбой отменить ордер на его арест

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]