Следующие слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США пройдут 30 мая

Британский суд в четверг принял решение назначить на 30 мая следующие слушания по делу о возможной экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают местные СМИ.
При этом дальнейшие, более подробные слушания запланированы на 12 июня.
Сам Дж.Ассанж не присутствовал в Вестминстерском магистратском суде, однако с ним, находящимся в тюрьме, была установлена видеосвязь.
На вопрос судьи, согласен ли Дж.Ассанж на экстрадицию, основатель Wikileaks ответил отказом.
"Я не желаю смириться с экстрадицией за то, что занимался журналистикой, завоевавшей много, много наград и защитившей множество людей", - заявил Дж.Ассанж.
Накануне британский суд приговорил Дж.Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.
Однако в Вестминстерском магистратском суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона: не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.
В США Дж.Ассанж обвиняется в разглашении секретной информации.
Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей
Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога
Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана
Банки Уолл-стрит ожидают цену нефти Brent около $70 за баррель в 2019 г - WSJ
Добыча газа по проекту Роснефти во Вьетнаме в 2018 г. выросла на 10%
PASHA Bank и Turkish Airlines представили совместный карточный продукт
В Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Баку лидирует у российских туристов на майские праздники - ТурСтат
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР