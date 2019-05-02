Генсек ОПЕК призвал деполитизировать нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призывает страны-участницы оставлять паспорта дома перед входом в организацию.

"ОПЕК пытается деполитизировать нефть. Я сказал моим коллегам в ОПЕК, что они должны оставлять свои паспорта дома, когда идут в организацию", - заявил М.Баркиндо журналистам "на полях" нефтяной конференции в Тегеране, передает иранское агентство Shana.

"Я надеюсь и молюсь, что для иранского народа ситуация станет полегче", - сказал он.

"Иран является одним из создателей ОПЕК и сотрудничает с организацией свыше 60 лет. Я являюсь 28-м генеральным секретарем ОПЕК, а первым был представитель Ирана", - сказал М.Баркиндо, отметив, что нынешний министр нефти и газа Ирана Бижан Зангане поддерживает организацию и сыграл существенную роль в налаживании сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Иран в течение года пытается призвать ОПЕК вынести на повестку заседания организации введение нефтяных санкций США в отношении Ирана, чтобы после их снятия без каких-либо ограничений со стороны ОПЕК нарастить добычу, однако в ответ получает заявления, что ОПЕК не является политической организацией.

Иран также обвинял министерский мониторинговый комитет за исполнением договоренностей ОПЕК+ в том, что он в нарушение своего мандата распределяет квоты повышения нефтедобычи после того, как в мае 2017 года США возобновили санкции против Ирана, что привело к падению нефтедобычи в стране.

В конце 2018 года Катар покинул ОПЕК, признав, что частично это произошло и по политическим причинам - "ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени".

Неформальным лидером ОПЕК сейчас является Саудовская Аравия, доля которой в общем обьеме добычи ОПЕК сама высокая и занимает около трети.

США со 2 мая 2019 года приняли решение отказаться от ослабления санкций в отношении Ирана, введенного полгода назад, предварительно заручившись поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении необходимого объёма поставок нефти на рынок в случае ухода с него иранской нефти.

До июля текущего года страны ОПЕК связаны обязательствами с рядом стран не-ОПЕК, в том числе Россией, по ограничению нефтедобычи.