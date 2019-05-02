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Регион 02.05.2019 14:53

Прокуратура Стамбула начала расследование возможных нарушений на местных выборах 31 марта

Прокуратура Стамбула инициировала более 30 расследований в связи с обвинениями о нарушениях, предположительно, имевших место в Стамбуле на местных выборах 31 марта, сообщает газета "Сабах".

В частности, жалобы подавали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. При этом на выборах 31 марта ПСР не смогла одержать победу в Стамбуле.

По данным "Сабах", в рамках расследований прокуратура вызвала на допрос более 100 человек.

В свою очередь представитель ПСР Али Ихсан Явуз заявил, что в партии не удивлены началом расследования, и что партия сформировала команду, которая будет изучать вопрос, кто из работников избирательной системы был вовлечен в нарушения.

"Сабах" напоминает, что оппозиционная Республиканская народная партия победила в 15-миллионном Стамбуле с перевесом в 13 729 голосов. После этого неоднократно звучали обвинения в масштабных нарушениях в процессе голосования в Стамбуле, а ПСР направила в Высшую избирательную комиссию Турции требование отменить результаты выборов и провести повторное голосование.

Ожидается, что комиссия объявит о своем решении по этому вопросу на следующей неделе.

Победа оппозиции в Стамбуле, как отмечали наблюдатели, стала тревожным сигналом для сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в течение многих лет удерживали за собой пост мэра этого города.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ВЫБОРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]