Прокуратура Стамбула начала расследование возможных нарушений на местных выборах 31 марта

Прокуратура Стамбула инициировала более 30 расследований в связи с обвинениями о нарушениях, предположительно, имевших место в Стамбуле на местных выборах 31 марта, сообщает газета "Сабах".

В частности, жалобы подавали правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. При этом на выборах 31 марта ПСР не смогла одержать победу в Стамбуле.

По данным "Сабах", в рамках расследований прокуратура вызвала на допрос более 100 человек.

В свою очередь представитель ПСР Али Ихсан Явуз заявил, что в партии не удивлены началом расследования, и что партия сформировала команду, которая будет изучать вопрос, кто из работников избирательной системы был вовлечен в нарушения.

"Сабах" напоминает, что оппозиционная Республиканская народная партия победила в 15-миллионном Стамбуле с перевесом в 13 729 голосов. После этого неоднократно звучали обвинения в масштабных нарушениях в процессе голосования в Стамбуле, а ПСР направила в Высшую избирательную комиссию Турции требование отменить результаты выборов и провести повторное голосование.

Ожидается, что комиссия объявит о своем решении по этому вопросу на следующей неделе.

Победа оппозиции в Стамбуле, как отмечали наблюдатели, стала тревожным сигналом для сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в течение многих лет удерживали за собой пост мэра этого города.