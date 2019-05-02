Суд в Ереване продлил арест экс-главы Минобороны Григоряна

Суд общей юрисдикции Еревана оставил под стражей экс-депутата парламента Армении, бывшего замминистра обороны республики Манвела Григоряна, который обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Суд отклонил ходатайство его адвокатов об освобождении под залог.

М.Григорян не присутствовал на заседании, он уже больше месяца находится в медицинском центре "Наири".

Генерал-лейтенант в отставке М.Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества в размере более 101 млн драмов (более 208 тыс. долларов), уклонении от уплаты налогов в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), растрате государственных средств в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), организации хищения имущества стоимостью 37 млн драмов (более 76 тыс. долларов) путем вымогательства.

Генерал-лейтенант в отставке М.Григорян был арестован 19 июня 2018 года. Обвинения он не признает.