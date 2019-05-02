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Регион 02.05.2019 15:16

Суд в Ереване продлил арест экс-главы Минобороны Григоряна

Суд общей юрисдикции Еревана оставил под стражей экс-депутата парламента Армении, бывшего замминистра обороны республики Манвела Григоряна, который обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Суд отклонил ходатайство его адвокатов об освобождении под залог.

М.Григорян не присутствовал на заседании, он уже больше месяца находится в медицинском центре "Наири".

Генерал-лейтенант в отставке М.Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества в размере более 101 млн драмов (более 208 тыс. долларов), уклонении от уплаты налогов в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), растрате государственных средств в размере более 1 млрд драмов (более 2 млн долларов), организации хищения имущества стоимостью 37 млн драмов (более 76 тыс. долларов) путем вымогательства.

Генерал-лейтенант в отставке М.Григорян был арестован 19 июня 2018 года. Обвинения он не признает.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]