Азербайджан и Турция начали проектирование СП по производству грузовых вагонов для желдороги БТК

Азербайджан и Турция начали проектирование совместного предприятия по производству грузовых вагонов для использования на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турхан.

«Совместно с Азербайджаном планируется наладить производство вагонов, которые будут использоваться в направлении БТК. Руководители железнодорожных ведомств двух стран уже встречались по этому вопросу. В настоящее время работы находятся на стадии проектирования», - сказал М.Турхан в интервью азербайджанскому госагентству «Азертадж».

Он отметил, что Турция окажет техническую поддержку строительству нового вагонного завода, а также обеспечит его оборудованием.

По его словам, в настоящее время 150 вагонов, произведенных предприятием «Turkye Demiryolu Makinaları Sanayi A.S» (TUDEMSAS) при Минтрансе и инфраструктуры Турции, осуществляют перевозку грузов по БТК.

Ранее председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов заявлял, что совместное азербайджано-турецкое производство железнодорожных грузовых вагонов может быть налажено в Сумгайытском технологическом парке.

М.Турхан также сообщил, что началась работа по производству вагонов, предназначенных исключительно для использования Азербайджаном и Турцией. «Вагоны будут производиться TUDEMSAS в Турции. В этой связи компания на базе одного из вагонов типа EA, приобретенного у Азербайджана и доставленного в Турцию, спроектировала новый вагон. Всего планируется произвести два прототипа вагона и в этом году завершить эти работы. Азербайджан заявил о потребности в 600 подобных вагонах», - сказал М.Турхан.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова