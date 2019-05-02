Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I квартале составил 200 млн манатов

Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 200 млн манатов, заявил член правления PASHA Bank Джалал Оруджев.
«В первом квартале 2019 года оборот по пластиковым картам в Азербайджане составил 200 млн манатов. Свыше 50 млн манатов из этой суммы или 24% пришлись на долю PASHA Bank», - сказал Дж.Оруджев в четверг на презентации совместного с Turkish Airlines продукта - карты Miles and Smiles.
По его словам, PASHA Bank является лидером среди азербайджанских банков по итогам первого квартала по этому показателю.
А.Мамедов
Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей
Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога
Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана
В Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Баку лидирует у российских туристов на майские праздники - ТурСтат
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Пожар в иркутском ТРЦ "Сильвермолл", вероятно, произошел в результате поджога - МЧС
Эстония ужесточает правила обращения криптовалют
Глава МВД Эстонии обвинил президента в излишней эмоциональности
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР