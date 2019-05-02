Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I квартале составил 200 млн манатов

Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 200 млн манатов, заявил член правления PASHA Bank Джалал Оруджев.

«В первом квартале 2019 года оборот по пластиковым картам в Азербайджане составил 200 млн манатов. Свыше 50 млн манатов из этой суммы или 24% пришлись на долю PASHA Bank», - сказал Дж.Оруджев в четверг на презентации совместного с Turkish Airlines продукта - карты Miles and Smiles.

По его словам, PASHA Bank является лидером среди азербайджанских банков по итогам первого квартала по этому показателю.

А.Мамедов