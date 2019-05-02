Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 02.05.2019 15:11

Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I квартале составил 200 млн манатов

Оборот по пластиковым картам в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года составил 200 млн манатов, заявил член правления PASHA Bank Джалал Оруджев.

«В первом квартале 2019 года оборот по пластиковым картам в Азербайджане составил 200 млн манатов. Свыше 50 млн манатов из этой суммы или 24% пришлись на долю PASHA Bank», - сказал Дж.Оруджев в четверг на презентации совместного с Turkish Airlines продукта - карты Miles and Smiles.

По его словам, PASHA Bank является лидером среди азербайджанских банков по итогам первого квартала по этому показателю.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРТЫ, ОБОРОТ


Похожие новости


Оборот по дебетовым и кредитным картам в Азербайджане в 2016г вырос на 2,5% Оборот по картам Azer-Turk Bank в 2016г превысил 120 млн манатов Оборот по картам Visa в Азербайджане в 2012 году вырос на 60%, количество транзакций – на 85%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]