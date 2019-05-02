Украинский суд перенес слушания по делу журналиста Вышинского на 7 мая

Подольский районный суд Киева продолжит слушание дела по обвинению журналиста Кирилла Вышинского 7 мая в 17.00, заседание в четверг не состоялось из-за недоставки обвиняемого в зал заседаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание, назначенное на 2 мая, по сути, не состоялось. К.Вышинский не был доставлен в помещение суд. Суд пытался установить связь с подозреваемым в режиме видеоконференции, однако связь была недостаточно качественная для полноценного проведения заседания.

К.Вышинский отметил, что ему плохо слышно, о чем говорит суд, и сказал, что не хочет участвовать в заседании в таком формате.

Суд в свою очередь отметил, что 25 апреля направлял заявку на доставку, но "по вине СИЗО и конвойной службы доставки не было". Соответствующие службы не уведомили суд о причинах недоставки.

В связи с этим коллегия судей согласилась отложить слушание и назначила следующее заседание на 17.00 7 мая, обязав доставить К.Вышинского на судебное заседание.

"Несмотря на то, что суд сделал заявку, конвой и СИЗО не доставили Вышинского ... заседание перенесли на другую дату", - сказал журналистам адвокат журналиста Андрей Доманский.

Он допустил, что это может быть связано "с определенной халатностью служб, которые отвечали за доставку Вышинского".

По словам адвоката, на заседании в четверг должно было завершиться оглашение обвинительного акта.

Подольский районный суд Киева с 4 апреля рассматривает по существу уголовное производство по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в госизмене.

К.Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

В России дело К.Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. Во время "прямой линии" 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин сказал, что К.Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения.