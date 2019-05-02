Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0263 GBR   2.219 TRY   0.2849

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.60/span> -0.31 Brent 72.18 0.12

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 02.05.2019 15:53

Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел ряд двусторонних встреч в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума межкультурного диалога, сообщает сайт главы государства.

«На встрече президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфом бин Ахмедом аль-Усаймином была подчеркнута важность единства и солидарности исламского мира, отмечены усилия Азербайджана в этом направлении, состоялся обмен мнениями по стоящим перед ОИС задачам», - отмечается в сообщении.

На встрече президента Азербайджана с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом была дана высокая оценка оказываемой Баку поддержке Альянсу.

И.Алиев также обсудил с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони вопросы повестки СЕ.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧИ, ФОРУМ


Похожие новости


Путин в среду встретится с генсеками ООН и Совета Европы, лидерами Португалии и Сенегала - Песков Путин в среду встретится с Алиевым - Песков Президент Алиев провел переговоры с министром обороны Ирана Президент Южной Кореи проведет переговоры с рядом мировых лидеров, которые приедут на Олимпиаду Президент Алиев провел встречу с министром труда Турции и главой компании Smart Africa Президент Алиев и CEO Royal Phillips обсудили сотрудничество в области применения новых технологий энергосбережения при освещении улиц

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]