Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел ряд двусторонних встреч в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума межкультурного диалога, сообщает сайт главы государства.

«На встрече президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфом бин Ахмедом аль-Усаймином была подчеркнута важность единства и солидарности исламского мира, отмечены усилия Азербайджана в этом направлении, состоялся обмен мнениями по стоящим перед ОИС задачам», - отмечается в сообщении.

На встрече президента Азербайджана с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом была дана высокая оценка оказываемой Баку поддержке Альянсу.

И.Алиев также обсудил с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони вопросы повестки СЕ.

Р.Бабаев