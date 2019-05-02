Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел ряд двусторонних встреч в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума межкультурного диалога, сообщает сайт главы государства.
«На встрече президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфом бин Ахмедом аль-Усаймином была подчеркнута важность единства и солидарности исламского мира, отмечены усилия Азербайджана в этом направлении, состоялся обмен мнениями по стоящим перед ОИС задачам», - отмечается в сообщении.
На встрече президента Азербайджана с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом была дана высокая оценка оказываемой Баку поддержке Альянсу.
И.Алиев также обсудил с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони вопросы повестки СЕ.
Р.Бабаев
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