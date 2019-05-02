Грузия в балансе природного газа на 2019 год сократила его поставки из Азербайджана за счет импорта из России

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта из Азербайджана, в этом году осуществила поставки в небольшом объеме и из России, откуда изначально не планировала его получать.

Согласно обнародованным в четверг изменениям, внесенным Минэкономразвития Грузии в баланс природного газа на 2019 год, в апреле было получено из России 6 млн куб. м газа. Произошло это впервые после декабря 2017 года, когда истек срок действия предыдущего договора Грузии с компанией "Газпром экспорт", согласно которому республика от транзита российского газа в Армению получала 10% общего объема его транспортировки частично деньгами и частично сырьем.

Вместе с тем, по обновленному балансу, поставки газа из России до конца года больше не предусмотрены.

В 2019 году потребление в Грузии природного газа прогнозируется в объеме 2 млрд 555,1 млн куб. м, что на 4,4% больше, чем в 2018 году.

Как и ранее, практически весь объем импортируемого Грузией природного газа приходится на Азербайджан, откуда в нынешнем году планируется получить 2 млрд 542 млн куб. м газа - на 1,9% меньше, чем предполагалось. В том числе 1 млрд 714,2 млн куб. м - от грузинской "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), 827,8 млн куб. м - в рамках проекта "Шах-Дениз".

Собственная добыча природного газа в Грузии в этом году прогнозируется в объеме лишь 7,2 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство Грузии подписало улучшенный контракт с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению, который будет действовать до конца 2020 года. По заявлению грузинской стороны, "транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена". При этом конкретные цифры не называются, поскольку детали контракта являются конфиденциальными.