Грузия в балансе природного газа на 2019 год сократила его поставки из Азербайджана за счет импорта из России

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта из Азербайджана, в этом году осуществила поставки в небольшом объеме и из России, откуда изначально не планировала его получать.
Согласно обнародованным в четверг изменениям, внесенным Минэкономразвития Грузии в баланс природного газа на 2019 год, в апреле было получено из России 6 млн куб. м газа. Произошло это впервые после декабря 2017 года, когда истек срок действия предыдущего договора Грузии с компанией "Газпром экспорт", согласно которому республика от транзита российского газа в Армению получала 10% общего объема его транспортировки частично деньгами и частично сырьем.
Вместе с тем, по обновленному балансу, поставки газа из России до конца года больше не предусмотрены.
В 2019 году потребление в Грузии природного газа прогнозируется в объеме 2 млрд 555,1 млн куб. м, что на 4,4% больше, чем в 2018 году.
Как и ранее, практически весь объем импортируемого Грузией природного газа приходится на Азербайджан, откуда в нынешнем году планируется получить 2 млрд 542 млн куб. м газа - на 1,9% меньше, чем предполагалось. В том числе 1 млрд 714,2 млн куб. м - от грузинской "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), 827,8 млн куб. м - в рамках проекта "Шах-Дениз".
Собственная добыча природного газа в Грузии в этом году прогнозируется в объеме лишь 7,2 млн куб. м.
Ранее сообщалось, что в этом году правительство Грузии подписало улучшенный контракт с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению, который будет действовать до конца 2020 года. По заявлению грузинской стороны, "транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена". При этом конкретные цифры не называются, поскольку детали контракта являются конфиденциальными.
Президент Азербайджана уверен в углублении экономических и культурных связей с Польшей
Президент Азербайджана провел ряд встреч с участниками Форума межкультурного диалога
Укроборонпром заинтересован в покупке боеприпасов у Азербайджана
В Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу
Баку лидирует у российских туристов на майские праздники - ТурСтат
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
Пожар в иркутском ТРЦ "Сильвермолл", вероятно, произошел в результате поджога - МЧС
Эстония ужесточает правила обращения криптовалют
Глава МВД Эстонии обвинил президента в излишней эмоциональности
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell продемонстрировала высокий результат по количеству ответов на обращения в Facebook
Студенты UNEC с интересом восприняли принцип работы AccessBank-а в сфере документарных операций
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР