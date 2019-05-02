Пресс-релиз

24 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится презентация книги Ирады Нури «Призрак Сахары». Она организована совместно с Литературно-творческой ассоциацией «Луч».
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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