ЕС реализует свои обязательства в поддержку СВПД - представитель Могерини

ЕС твердо поддерживает ядерное соглашение с Ираном, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.
"Была объявлена серия мер, которые приняты, которые вступили в действие, и ведется работа по переводу их в операционную стадию", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она отвечала на реплику о том, что иранцы не ощущают помощи ЕС в противодействии возобновленным американским санкциям против Ирана и не видят действия объявленного механизма для финансовых расчетов стран ЕС с Ираном - INSTEX.
"Наша позиция очень ясна. Мы поддерживаем ядерное соглашение с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий - до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства", - отметила представитель Ф.Могерини.
Она указала на то, что Тегеран до сих пор эти обязательства выполнял, и МАГАТЭ подтверждало это неоднократно.
М.Коцьянчич напомнила о введении в действие Евросоюзом блокирующего статута в связи с антииранскими санкциями США, а также об учреждении Великобританией, Германией и Францией механизма INSTEX, который в настоящее время подготавливается к операционной стадии.
"Поддерживаются активные контакты для того, чтобы сделать все, что возможно, для сохранения соглашения. Ясно, что еще предстоят усилия, но важно подчеркнуть, что Европейский союз остается приверженным соглашению и поддерживает его всеми имеющимися средствами", - сказала пресс-секретарь.
На просьбу дать более подробную информацию по работе INSTEX, она ответила: "Как только этот механизм станет полностью операционным, он будет помогать импортерам и экспортерам вести законную торговлю в том виде, как она разрешена законодательством Европейского союза и международным законодательством".
За другими подробностями по этому механизму М.Коцьянчич предложила журналистам обращаться к странам-учредителям INSTEX.
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