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Дальнее зарубежье 02.05.2019 16:18

Мадуро просит военных помогать ему отражать попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг призвал армию страны поддержать его и не допустить госпереворота.

"Солдаты нашей родины, настало время борьбы. Нам нужно показать миру, что у Венесуэлы есть сильные, лояльные, сплочённые вооружённые силы, которые готовы противостоять попыткам переворота", - сказал он, обращаясь к военнослужащим. Трансляцию выступления вели латиноамериканские СМИ.

Несколькими часами ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призывал армию продержать его, а не Н.Мадуро. "Братья из вооружённых сил Венесуэлы! Вы дали клятву защищать Венесуэлу, а не узурпатора, который прячется, в то время, как вы видите, как убивают ваших братьев", - написал он в Twitter.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]