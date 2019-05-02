Мадуро просит военных помогать ему отражать попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг призвал армию страны поддержать его и не допустить госпереворота.
"Солдаты нашей родины, настало время борьбы. Нам нужно показать миру, что у Венесуэлы есть сильные, лояльные, сплочённые вооружённые силы, которые готовы противостоять попыткам переворота", - сказал он, обращаясь к военнослужащим. Трансляцию выступления вели латиноамериканские СМИ.
Несколькими часами ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призывал армию продержать его, а не Н.Мадуро. "Братья из вооружённых сил Венесуэлы! Вы дали клятву защищать Венесуэлу, а не узурпатора, который прячется, в то время, как вы видите, как убивают ваших братьев", - написал он в Twitter.
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