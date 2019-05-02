Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" поступила на границу Белоруссии 2 мая в 12.40, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 года в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь", - сказал представитель концерна.
Он пояснил, что прокачка нефти по белорусскому участку возобновлена после вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча" (территория РФ). Затем "после проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь" (Гомельская обл., Белоруссия - "ИФ")", - добавил представитель пресс-службы.
"Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику", - подчеркнул он.
"Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба") утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России с целью вытеснения некачественной нефти с российского участка нефтепровода "Дружба". Восстановление прокачки планировалось после завершения вытеснения некачественной нефти.
Ранее в концерне "Белнефтехим" ожидали, что "чистая" нефть из РФ придет на территорию республики к полуночи 2 мая, а к 4 мая нефть дойдет до Мозырского НПЗ. Минэнерго РФ 30 апреля сообщило, что "чистая" нефть может дойти до Мозыря 3-4 мая, в порт Усть-Луга - 7 мая.
По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.
Прокачка качественной нефти от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь" началась 29 апреля в 17.40 вслед за разделительным снарядом. После начала прокачки чистой нефти последовало вытеснение некачественной нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". Предусматривалось вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк ЛПДС "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь".
Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 апреля в ходе доклада президенту РФ сообщал, что некондиционная нефть будет вывозиться из Белоруссии по железной дороге. В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти.
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.
Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, 25 апреля, стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.
26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из России, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД". Переговоры продолжились 29-30 апреля в Москве.
По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента.
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