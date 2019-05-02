Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось

Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($571 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Банк Англии также дал понять, что рынок несколько недооценивает перспективы повышения ставок в ближайшие три года.

В соответствии с ожиданиями рынка, базовая ставка будет поднята лишь один раз - до 1% - к 2021 году. Однако руководство британского ЦБ полагает, что потребуется более чем одно повышение ставки, чтобы удержать инфляцию под контролем.

Банк Англии понизил прогнозы инфляции на 2019 и 2020 годы, но сохранил прогноз на 2021 год.

Кроме того, центробанк улучшил прогнозы роста ВВП в 2019, 2020 и 2021 годах, отметив, что безработица в стране продолжит снижаться и избыточный спрос в ближайшие три года вырастет больше, чем ожидалось.

"Мы видим неоднородные сигналы в отношении инфляции, и издержки, связанные с ожиданием дальнейшей информации, в настоящее время довольно низкие", - говорится в заявлении, опубликованном Банком Англии по итогам заседания.

В заявлении говорится также, что "дальнейшее ужесточение политики в течение прогнозного диапазона, умеренными темпами и в ограниченной степени, представляется целесообразным".

Прогноз инфляции в Великобритании на 2019 год понижен Банком Англии до 1,6% с 2%, на 2020 год - до 2% с 2,1%, на 2021 год - сохранен на уровне 2,1%, свидетельствует доклад по инфляции, опубликованный Банком Англии параллельно с решением по ставке.

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2019 году до 1,5% с 1,2%, отметив, однако, что он предусматривает спокойный выход Британии из Евросоюза.

Прогноз роста ВВП на 2020 год улучшен до 1,6% с 1,5%, на 2021 год - до 2,1% с 1,9%.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что если прогнозы ЦБ верны, то может потребоваться более значительное повышение ставки, чем ожидается в настоящее время.

Фунт стерлингов, укреплявшийся в ходе торгов, перешел к снижению. Курс фунта взлетел до $1,3078 сразу после публикации решения Банка Англии, однако затем опустился до $1,3053.