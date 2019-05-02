США призывают страны ЕС к осторожности и координации при внедрении технологий 5G

Администрация США считает необходимым, чтобы страны ЕС координировали политику в отношении технологий 5G и действовали аккуратно, заявил в ходе конференции в Праге специальный помощник президента США по вопросам кибербезопасности Джошуа Штейнман.
Западные СМИ при этом отмечают, что такие заявления прозвучали на фоне неоднократно высказывавшихся сомнений в безопасности сетей 5G, которые предлагает развивать китайская компания Huawei.
"Только под руководством стран, придерживающихся близких взглядов (на 5G - ИФ), мы сможем развивать, развертывать и обеспечивать безопасность и надежность коммуникационной инфраструктуры 5G", - цитируют СМИ слова Дж.Штейнмана.
Он также призвал в полной мере оценить потенциальные риски запуска сетей 5G.
В свою очередь европейский комиссар по Союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг также призвал к координации действий стран ЕС.
"Решения на национальном уровне (стран союза - ИФ) нужно координировать, поскольку они будут иметь последствия для всей Европы", - говорились в видеообращении Дж.Кинга, показанном на конференции.
В то же время он настаивал, что его рекомендации не направлены против какой-либо определенной страны или компании.
Западные СМИ напоминают, что ранее неоднократно звучали предостережения, что китайские власти якобы могут при помощи технологий Huawei шпионить за коммуникациями зарубежных государств и получить доступ к их критически важной инфраструктуре.
Ранее Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, последовать его примеру.
Британская газета The Times утверждала ранее в апреле, что ЦРУ сообщило союзникам США о получении Huawei финансирования от органов безопасности КНР. По данным ЦРУ, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая, отмечала газета.
Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Как сообщалось, к такому решению она пришла по итогам внутреннего расследования в Совете национальной безопасности, которое было проведено в связи с несанкционированным раскрытием информации для СМИ по итогам заседания совета на прошлой неделе. На встрече совета было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.
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